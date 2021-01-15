Байден предложил план стимулирования экономики на $1,9 трлн

Избранный президент США Джо Байден подготовил план по стимулированию экономики на $1,9 трлн. В нем содержатся меры по поддержке граждан и бизнеса. Господин Байден в ходе избирательной кампании обещал усилить борьбу с последствиями пандемии.

Как пишет Reuters, план включает в себя:

$415 млрд на борьбу с пандемией и вакцинацию;

$1 трлн на прямую помощь домохозяйствам;

$440 млрд на поддержку малого бизнеса организаций, наиболее пострадавших от пандемии.

Американцам предлагается выплатить по $1,4 тыс. на налогоплательщика в дополнение к уже одобренным $600. Таким образом, прямые выплаты за декабрь-январь составят $2 тыс., а с начала пандемии — $3,2 тыс. Дополнительное страхование по безработице будет увеличено с $300 в неделю до $400 в неделю.

США находятся на первом месте по числу заразившихся коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано 23,2 млн случаев COVID-19. Умерли за время пандемии 388 тыс. человек. Всего в мире выявлено 92,8 млн заболевших, скончались 1,99 млн.

Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января.

Как Вашингтон готовится к присяге нового президента — в материале “Ъ” «Вашингтон переходит на инаугурационное положение».