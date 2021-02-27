На покупку 323 квартир для детей-сирот воронежские власти могут потратить 670 млн рублей

Департамент социальной защиты Воронежской области заявил о готовности к проведению торгов на покупку жилья для детей-сирот: сформированы 34 лота суммарно на 323 жилых помещения.

По словам губернатора Александра Гусева, в 2021 году на приобретение жилья для детей-сирот в регионе планируется потратить более 670 млн руб., из них 530 млн — средства областного бюджета. «Мы постарались исправить все недочеты, которые ранее были допущены при проведении торгов, и рассчитываем, что в этом году никаких сбоев не будет»,– отметил господин Гусев.

В облправительстве уточнили, что все квартиры закупаются на первичном рынке, площадью не менее 33 кв. м каждая, с отделкой, оборудованным санузлом и плитой на кухне. Жилье должно находиться в населенных пунктах с развитой инфраструктурой (транспортная доступность, больницы, школы, детские сады, предприятия, организации досуга и отдыха), которая «позволит обеспечить социализацию сирот, будет способствовать поиску работы». Первые 19 лотов размещены на портале госзакупок 26 февраля, оставшиеся 15 - к 1 марта. Срок окончания подачи заявок на участие в аукционах - 9 марта.

В интервью «Ъ-Черноземье» по итогам 2020-го Александр Гусев так прокомментировал нежелание местных строительных компаний участвовать в первых аналогичных аукционах в прошлом году: «В конце концов они в итоге продали квартиры нам чуть ниже рынка. Кто-то заявляет о снижении цен на 10%, мы отследили — на самом деле получили скидку в 3-4%. В этом году мы, надеюсь, ошибок с организацией аукционов не совершим... Предложим цену, близкую к рынку, но с небольшим дисконтом — около 49 тыс. руб. за квадратный метр. Мы отслеживаем стоимость предложения в квартальной застройке. Причем спрашиваем не у застройщика, а в Росреестре узнаем средний показатель. Она объективно сейчас выше 50 тыс. за квадрат».

Как воронежские строители добились повышения цен на квартиры для детей-сирот, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков