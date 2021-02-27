Автобус с пассажирами въехал в столб в Ижевске

В Ижевске напротив дома №1 по ул. Буммашевской около 8 часов утра автобус маршрута №22 совершил наезд на опору линий электропередач. Как сообщили в ГИБДД Удмуртии, по предварительным данным, водитель автобуса НефАЗ, мужчина 1961 года рождения, не справился с рулевым управлением.

В результате происшествия четыре пассажира автобуса: мужчины 1977 и 1976 годов рождения, девушка 18 лет и женщина 1959 года рождения, получили травмы и были доставлены в больницу. По предварительной информации, в салоне автобуса находилось 30 пассажиров. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, проводится проверка.