Краевые власти рассматривают несколько площадок для строительства конгресс-холла

В региональном министерстве экономического развития и инвестиций сообщили «Ъ-Прикамье», что рассматривают несколько вариантов потенциальных площадок для размещения конгресс-холла. Площадки эти находятся в разных частях города Перми.

«Каждая из площадок имеет свои плюсы и минусы. В зависимости от выбранной концепции реализации проекта будет определена наиболее оптимальная площадка», - пояснили в ведомстве.

Напомним, что в 2019 году региональные власти собирались строить конгресс-холл рядом с ТРЦ «Планета».

В пермском минэке подчеркнули, что краевые власти заинтересованы в создании конгрессно-выставочного центра (КВЦ) как современной многофункциональной площадки. «В Пермском крае присутствует потенциал роста по количеству бизнес-мероприятий и уровню делового туризма. Создание современного КВЦ в совокупности с развитием гостиничных комплексов позволит увеличить данные показатели», - заметили в ведомстве.

Вариант размещения конгресс-холла возле ТРЦ «Планета» сейчас прорабатывается региональным минэкономразвития вместе с собственниками территории.

При этом потенциальная площадка возле ТРЦ «Планета» имеет ряд сложностей, в том числе необходимость выкупа земельного участка у его собственников, что негативно повлияет на требуемый объем инвестиций и сроки реализации проекта.

О структуре финансирования проекта в минэке пока не говорят, однако отмечают, что краевые власти рассматривают разные схемы реализации, в том числе потенциальное привлечение частных инвесторов.

Напомним, в 2016 году акционеры ООО «Пермская ярмарка» продали комплекс по бульвару Гагарина, 65 ритейлеру «Лента», а сами арендовали небольшие площади в гипермаркете «Карусель». С тех пор Пермь существует без крупного экспоцентра. В 2019 году краевые власти сообщали о планах возвести конгресс-центр на месте ипподрома на шоссе Космонавтов, рядом с ТРЦ «Планета». Инвестором объекта могла выступить госкомпания «Корпорация развития Пермского края», застройщиком предложили выступить холдингу MallTech – девелоперу ТРЦ «Планета».