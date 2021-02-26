Уфимский променад: планы и перспективы перезагрузки городского пространства

Власти Уфы представили проект развития улицы Октябрьской революции. Концепцию, разработанную Московским центром урбанистики, презентовали и обсудили с участием архитекторов и журналистов на пресс-завтраке, организованном «Коммерсантъ-Башкортостан», 25 февраля в конференц-зале ВДНХ-ЭКСПО УФА.



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Администрация Уфы объявила о планах преобразовать улицу Октябрьской революции, сделав ее «главным променадом» старой Уфы. По задумке властей, улица должна стать доступнее и интереснее для местных жителей и туристов, для чего ее хотят частично разгрузить от транспортных потоков. Концепция улицы как променада была представлена 25 февраля во время пресс-завтрака, организованного «Коммерсантъ-Башкортостан».

Главный архитектор Уфы Олег Байдин сообщил, что развитие улицы Октябрьской революции — «первая ласточка», с помощью которой городские власти рассчитывают «заложить каркас Уфы завтрашнего дня».

Проект преобразования улицы совместно с уфимской администрацией разрабатывал Московский центр урбанистики при экономическом факультете МГУ имени Ломоносова. Руководитель проектов центра Оксана Веселкова рассказала, что основные задачи по развитию улицы — это сохранение культурного наследия (зданий XVIII-XX вв. постройки) и приспособление его под новые функции, привлечение предпринимательства и вовлечение жителей. По ее словам, улица должна стать главным променадом по Старой Уфе и связью двух «знаковых пешеходных маршрутов — Большого и Малого пешеходных колец», которые свяжут ключевые объекты центра города. По задумке урбанистов, она будет ключевой пешеходной связью исторического центра с набережной реки Белой.

Участие в обсуждении концепции улицы могут принять горожане, рассказала госпожа Веселкова. Для этого создан сайт Staraya-Ufa.ru, где будут собираться мнения местных жителей, а также истории, воспоминания и фото, связанные с улицей Октябрьской революции.

Чтобы сделать улицу «местом притяжения исторического центра», по словам Оксаны Веселковой, на ней сузят проезжую часть, расширят тротуары и обустроят велодорожки. Улицу также планируется озеленить, высадив там яблони и кусты сирени.

О том, чтобы сделать улицу полностью пешеходной, речи не идет, однако власти и урбанисты рассматривают разные варианты того, как можно ее разгрузить: ввести реверсивное движение, перекрывать участки улицы в выходные дни и праздники или сделать проезжую часть доступной только для общественного транспорта и такси. «Сделать улицу пешеходной мы не можем, так как городу нужно, чтобы там была проезжая часть, но мы рассматриваем варианты успокоения трафика», — сказала представитель Московского центра урбанистики.

Большие дворы возле домов на Октябрьской революции, рассказала госпожа Веселкова, урбанисты хотя использовать как площадки для обустройства общественных пространств. Знаковые памятники архитектуры, такие как Дом Демидовых, Дом Лузиных и особняк Шамовых, по ее словам, будут рассматриваться, в первую очередь, «как объекты сохранения и нового наполнения».

«Мы не будем больше сносить ни одного дома на улице Октябрьской революции, независимо от того, является этот дом памятником или нет. Мы считаем, что вся улица является памятником»,— заявил главный архитектор Олег Байдин.

Сейчас на улице Октябрьской революции подлежат расселению 48 многоквартирных домов, признанных аварийными, из них 39 — памятники культуры, рассказал заместитель главы администрации Уфы по земельным и имущественным отношениям Евгений Чебаков. Полностью расселено четыре дома. Окончание процесса, по словам вице-мэра, прогнозировать сложно, так как в некоторых случаях собственники домов не согласны с расселением и судятся с мэрией. После того, как все аварийные дома будут расселены, они перейдут в муниципальную собственность, а затем их переведут из жилого фонда в нежилой.

На реставрацию этих домов деньги из бюджета выделяться не будут. Их планируется выставить на торги с правом выкупа за 1 руб. и обязательством провести реставрационные работы. Власти рассчитывают, что зданиями заинтересуется бизнес, который сможет разместить в домах офисы, магазины, кафе и галереи.

Стоимость реставрации 102 исторических домов может составить порядка 5 млрд руб. – примерно по 50 млн руб. на каждый объект (из расчета 250 тыс. руб. за кв. м.), сообщил главный архитектор Уфы Олег Байдин. Проектные работы намерена оплатить АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») в рамках спонсорской помощи.

Присутствовавшие на обсуждении архитекторы, в целом, поддержали идею сделать улицу Октябрьской революции более пешеходной, но не все оценили предлагаемую концепцию как удачную.

Архитектор Дмитрий Винкельман сказал, что «для того, чтобы на улице появилась какая-то жизнь», нужно значительнее, чем это предлагается проектом, расширять пешеходную часть. Он предложил «сбить» проезжую часть на одну сторону, а другую сделать полностью пешеходной. Господин Винкельман также отметил, что за старыми домами на улице Октябрьской революции расположены массивы «агрессивной новой застройки». По его мнению, необходимо включить в проект территорию, прилегающую к новостройкам, и «создавать какой-то средний масштаб, чтобы создать баланс между агрессией на заднем плане и тонкостью, трогательностью на переднем».

Архитектор Леонид Дубинский попросил авторов концепции внимательнее отнестись к деталям улицы. «Нужно рассматривать улицу целиком и не забывать о том, что там столько деталей, которые могут быть интересны сами по себе»,— сказал он.

Архитектор Павел Мазин заявил, что лучший вариант — отдать исторические здания бизнесменам на условиях контроля за реставрацией со стороны властей, и тогда бизнесмены «сделают экономически оправданный проект». «Я придерживаюсь позиции, что рынок сам способен отрегулировать ситуацию и создать благоприятные условия для жителей. А если мы будем сверху насаждать размещение тех или иных объектов, мы можем получить результат, который не привлечет того количества людей, которых мы ожидаем, и сделает эту улицу либо постоянно длящимся музеем, либо сухим формальным пространством»,— сказал он.

Возвращать улице историческое название не планируется, отметил главный архитектор Олег Байдин, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, «это не совсем правильно». В качестве альтернативы он предложил разместить на фасадах домов таблички с указаниями исторического названия улицы.

«Коммерсантъ-Башкортостан» благодарит всех участников пресс-завтрака. До новых встреч!