Сегодня исполняется 66 лет заместителю председателя Госдумы Алексею Гордееву

Его поздравляет генеральный директор группы «Черкизово» Сергей Михайлов:

— Уважаемый Алексей Васильевич! От всего сердца поздравляю Вас с Днем рождения! За многие годы работы на разных высоких государственных постах Вам удалось создать прочный фундамент развития отечественной сельскохозяйственной отрасли. Благодаря ему наш АПК смог без особых потрясений пройти через непростой для страны прошлый год, когда весь мир боролся с коронавирусом и его последствиями. Российские аграрии доказали свою способность в полной мере обеспечивать россиян качественной продукцией даже в такие кризисные периоды. И в том, что это стало возможным, безусловно, есть Ваша заслуга! Желаю Вам новых больших успехов в дальнейшей работе, крепкого здоровья и семейного благополучия!

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