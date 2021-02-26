«Дом.РФ» заявил об исчерпанном потенциале снижения ставок по ипотеке

Госкорпорация «Дом.РФ» прокомментировала статистику по рынку ипотечного кредитования, опубликованную Центробанком. По мнению ее экспертов, все указывает на то, что потенциал дальнейшего снижения ставок по ипотеке в рыночном сегменте исчерпан.

ЦБ указал, что в январе 2021 года в России было выдано более 95 тыс. кредитов на 259,5 млрд руб. Указанные объемы на 22% превышают показатели января прошлого года в количественном выражении и на 37% — в денежном.

«Ставки по выданной ипотеке в январе составили 7,23%, в том числе 5,86% — на первичном рынке. Это минимальные значения за всю историю рынка,— сказал руководитель аналитического центра ''Дом.РФ'' Михаил Гольдберг.— В условиях анонсированного перехода от стимулирующей к нейтральной денежно-кредитной политике рынок ожидает возможного повышения ставок».

Господин Гольдберг считает, что сейчас важно сконцентрироваться на системных мерах по развитию ипотечного кредитования: на развитии рынка ипотечных облигаций, скорейшем внедрении электронной закладной и «полном переводе процесса выдачи ипотеки в электронный вид».

В апреле 2020 года в России была утверждена ипотека в 6,5% годовых. Расширить программу поручил президент Владимир Путин в июне во время своего обращения к россиянам в условиях пандемии коронавируса. Сейчас на новостройку в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области льготный кредит можно взять максимально на 12 млн руб., в других регионах — на 6 млн руб. Минимальный взнос от стоимости жилья — 15%. Льготные условия привели к резкому увеличению спроса на ипотеку, а также к росту цен за 1 кв. м. Впрочем, сейчас рост цен сменился стагнацией, отмечают эксперты.

Подробнее — в материале “Ъ” «Новостройки замерли в ожидании».