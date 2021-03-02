Бизнес переходит в цифру

Для российского бизнеса важным шагом на пути к цифровизации стало вступление в силу 1 января 2021 года Федерального закона №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предоставившего возможность выпускать цифровые финансовые активы — вид цифровых прав, позволяющих создавать новые финансовые инструменты и токенизировать бизнес-процессы.

Одним из первых участников на российском рынке цифровых финансовых активов стало ООО «Лайтхаус» — финтех-компания, оператор платформы цифровых финансовых активов «Цифра», в январе подавший в ЦБ ходатайство о вступлении в соответствующий реестр. Сейчас компания ожидает разрешения от ЦБ и готовит к запуску универсальную платформу для включения цифровых прав в бизнес-процессы российских компаний.

Платформа «Цифра» уникальна как в связи с новизной самой концепции цифровых прав для российского регулирования, так и с использованием компанией собственных инновационных разработок. После запуска платформы компания сможет предлагать российскому бизнесу услуги по легальной токенизации активов — созданию цифровых прав, которые смогут существовать по правилам информационной системы, утвержденным ЦБ.

Переход к использованию таких цифровых прав может кардинально перестроить взаимодействие организации со своими деловыми партнерами — токенизированные активы прозрачны, защищены от махинаций и могут послужить основой для новых способов привлечения финансирования, организации тендеров и автоматизации бизнес-процессов, в том числе цепочек поставок.

Более того, платформа «Цифра» в рамках вступившего в силу закона позволит выпускать в цифровом виде принципиально новые финансовые инструменты, отвечающие требованиям цифровой экономики.

Наступление индустрии 4.0 заметно для компаний любого размера. Вместе с тем с масштабом бизнеса потребность в оптимизации процессов возрастает экспоненциально; компании, которые ведут деятельность на мировых рынках и работают с множеством контрагентов, получают колоссальные потоки информации и вынуждены в той или иной мере цифровизировать процессы, чтобы поддерживать свою конкурентоспособность.

В России таким игроком глобального масштаба, готовым в полной мере использовать возможности цифровизации, является группа компаний «Трансмашхолдинг» (ТМХ) — одно из четырех крупнейших в мире предприятий транспортного машиностроения. Так, платформа «Цифра» разрабатывается компанией «Лайтхаус» в сотрудничестве с ТМХ, для которого цифровые финансовые активы и токенизация — это не только новые финансовые инструменты, но и возможность оптимизировать сложные цепочки поставок, с которыми работает группа.

Потребность группы в цифровизации бизнеса связана как со сложностью стоящих перед ней производственных задач, так и с территориальным охватом деятельности группы — ее продукция поставляется в тридцать стран мира. Важность внедрения в деятельность информационных технологий подчеркивается руководством; так, в своем интервью генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Валерьевич Липа отмечал:

«Когда мы рассуждаем о цифровизации, то говорим не о предприятиях и конкретных площадках. Бизнес-среда, в которой мы взаимодействуем, безусловно, готова. Цифровизировать можно абсолютно любое предприятие. Технологии индустрии 4.0 — это лишь инструменты. Внедренные правильным образом, они позволяют решать огромное количество проблем без участия человека. Иными словами, если сейчас конкурируют между собой люди, то дальше будут конкурировать технологии».

ТМХ также обладает значительной экспертизой в Швейцарии в части цифровых активов. Так, в мае 2020 года в Швейцарии была создана дочерняя компания TMH digital AG, получившая от швейцарского финансового регулятора, FINMA, разрешение на работу с цифровыми активами для корпоративных клиентов. Экспертиза группы на этом рынке позволяет внедрять лучшие мировые практики в России — опыт TMH digital AG применяется компанией «Лайтхаус» при создании цифровых финансовых бизнес-решений в рамках разработки платформы «Цифра».

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