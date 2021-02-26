Умер главный редактор издательства «Молодая гвардия» Андрей Петров

Издательство «Молодая гвардия» сообщило о смерти главного редактора Андрея Петрова после тяжелой болезни. Какой именно, не уточняется. Ему был 61 год.

«Издательство "Молодая гвардия" с глубоким прискорбием сообщает, что 25 февраля на 62-м году жизни после тяжелой болезни скончался наш главный редактор Андрей Витальевич Петров... В непростых для книгоиздания условиях А. В. Петров сумел обеспечить ему новый подъем, сделать центром внимания читающей публики»,— говорится в сообщении издательства. Отмечается, что при нем вышло больше книг в серии «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ), чем за предыдущую столетнюю историю.

Андрей Петров стал главным редактором издательства в 1996 году. В 2007 году ему присвоили звание заслуженного работника культуры России.

Издательство «Молодая гвардия» работает с 10 октября 1922 года. Кроме ЖЗЛ оно выпускало книги в сериях «Библиотека современной фантастики», «Зарубежный детектив», «Эврика» и других.