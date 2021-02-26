Тюменская область к 2030 году планирует удвоить турпоток

К 2030 году Тюменская область планирует увеличить туристический поток в регион в два раза, до 7 млн человек, сообщил губернатор Александр Моор журналистам.

По его словам, порядка 40% туристов приезжают в Тюменскую область, чтобы отдохнуть на курортах с термальными источниками. При этом он отметил заинтересованность инвесторов в развитии туристической сферы. «Мы со своей стороны будем стимулировать развитие таких курортов — больших и малых, на две, три, четыре звезды, на самого разного туриста, на самый разный кошелек»,— цитирует господина Моора «Интерфакс». Ранее региональные власти заявляли, что хотят сделать Тюменскую область термальной столицей России.

Александр Моор также добавил, что как только ограничения, связанные с коронавирусом, будут сняты, Тюменская область будет готова принимать и иностранных туристов.