Владимир Шаманов сказал о планах увеличения производства транспортных самолетов

В пятницу на ульяновском самолетостроительном заводе АО «Авиастар-СП» состоялось совещание, в котором участвовали председатель комитета Госдумы по обороне, экс-губернатор Ульяновской области Владимир Шаманов, первый заместитель гендиректора ОАК, управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой и командующий ВДВ Андрей Сердюков.

Никаких официальных сообщений со стороны ОАК и «Авиастара-СП» не было, однако источник “Ъ-Волга”, близкий к участникам совещания, сообщил, что речь шла о планах работы предприятия по исполнению гособоронзаказа. По словам собеседника “Ъ-Волга”, Владимир Шаманов отметил важность исполнения программы завода по производству модернизированных транспортных самолетов Ил-76МД-90А, а также, в рамках кооперации, комплектующих для перспективного легкого транспортного самолета Ил-112В, производством которого занимается ПАО «ВАСО» (Воронеж). Владимир Шаманов, на совещании, сообщил, что «в связи с общей ситуацией сейчас идет проработка вопроса резкого увеличения производства военно-транспортных самолетов Ил-76 и Ил-112В»,— пояснил источник.

Сергей Титов, Ульяновск