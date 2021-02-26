Жителя Краснодарского края подозревают в крупном мошенничестве при выполнении госконтракта

Следственное подразделение отдела МВД РФ по Майкопскому району возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением ущерба в крупном размере» в отношении пятидесятилетнего жителя Краснодарского края, сообщает пресс-служба ведомства. Мужчина подозревается в обмане заказчика в ходе выполнения работ по госконтракту, сумма причиненного ущерба оценивается в 800 тыс.руб.

Как было установлено в ходе следствия, в 2018 году подозреваемый в интересах компании, выигравшей тендер на выполнение федерального контракта по благоустройству парковой зоны в поселке Тульский, выполнял работы по установке уличной мебели и фонарных столбов со светильниками. При этом фактически установленное оборудование не соответствовало заявленной документации, его стоимость была завышена на 800 тыс. руб. Получив от заказчика, администрации МО «Тульское сельское поселение», оплату контрактных работ, злоумышленник присвоил себе разницу в цене и распорядился этими средствами по своему усмотрению.

В настоящий момент по данному делу ведется следствие.

Ольга Логинова