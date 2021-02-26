В Ростове приостановлено строительство подземного перехода через проспект Шолохова

МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону» в одностороннем порядке расторгла контракт на строительство перехода на пересечении пр. Шолохова и пер. Кривошлыковский. Об этом сообщает «Блокнот» со ссылкой на данные пресс-службы администрации Ростова.

Как говорится в сообщении, объект на время законсервируют. Движение в этом месте будет восстановлено. «Для реализации проекта ДИСОТИ вынесла на рассмотрение вопрос о выделении средств из бюджета на заседании гордумы»,— говорится в сообщении. Городские власти планируют искать нового подрядчика для строительства.

По данным сайта госзакупок, конкурс на строительство подземного перехода в октябре 2019 года выиграло ООО «Строймастер». На строительство объекта из городского и областного бюджетов было выделено 107 млн руб.

Наталья Шинкарева