Около семи тысяч заявок подано в Школу-800

На обучение в строящейся Школе-800 подано порядка 7 тыс. заявок, сообщил ее директор Сергей Злобин на стройплощадке школьного здания в Верхних Печерах. В состав Школы-800 входят учебные корпуса, строящиеся в Нижегородском, Автозаводском и Сормовском районах и центр допобразования на Бору, общей вместимостью 4,5 тыс. учеников.

«Мы не знаем, сколько среди этих заявок дублей. Допускаю ситуацию, когда один и тот же ребенок несколько раз заявился. Но уже понятно, что мы будем увеличивать блок начальной школы и уменьшать количество старших классов»,— рассказал Сергей Злобин.

По его словам запись в Школу-800 начнется в апреле и по согласованию с муниципалитетом будут определены микроучастки, чтобы при наборе классов в приоритете были дети, живущие рядом со школой. «Главное для нас – создать в этой школе новый образовательный процесс, отношение к ученику, уважение к его индивидуальному плану, выбору и мотивации»,— пообещал директор АНО «Школа 800». По его словам, новая школа была максимально спроектирована под задачи качественного образования и развития детей. Например, некоторые классы там будут объединены с лабораториями. В учебных корпусах заречных районов запланировано по два бассейна. В новую школу понадобится от 250 до 300 педагогов. По словам Сергея Злобина, около пятисот учителей уже изъявили желание в ней работать.

Строительная готовность корпусов школы сейчас составляет около 42%, но застройщик пообещал, что к сентябрю 2021 года они уже будет полностью готовы и открыты для учеников. По словам гендиректора ООО «Первая концессионная компания “Просвещение”» Отто Сопроненко все оборудование для Школы-800 было закуплено заранее, вопросы с инженерными сетями решены, а на стройках зданий каждый день работают порядка 700 человек.

Иван Сергеев