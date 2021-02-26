Zenith выпустили часы Chronomaster Sport

Новая коллекция Chronomaster Sport знаменует новый этап развития хронографов Zenith, объединяя характер El Primero A386, форму Chronomaster De Luca и высокую производительность калибра El Primero. Новыи калибр El Primero 3600 мощнее и точнее своих предшественников – 1/10 секунды и 60-часовои запас хода – и дополнен легко читаемым дисплеем с выгравированнои на черном керамическом безеле шкалои.

Модель Chronomaster Sport предлагается в двух вариантах. Версии с черным и белым циферблатом оснащены фирменными трехцветными счетчиками хронографа El Primero синего, антрацитового и светло-серого цветов, как и модель A386 1969 года. На каждыи счетчик нанесена шкала с 60 интервалами для интуитивного и мгновенного считывания показании хронографа. Часы представлены в стальном корпусе диаметром 41 мм с кнопками типа «помпа» и оснащены интегрированным стальным браслетом. Также часы могут быть оснащены ремнем из текстурированного каучука с эффектом «Cordura» и стальнои раскладывающеися застежкои.