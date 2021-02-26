Члена свердловской ОНК оштрафовали на 30 тыс. рублей за неуважение к судебной власти

Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 30 тыс. руб. члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Свердловской области Дарью Беляеву, сообщила она на своей странице в Facebook. Она признана виновной в неуважении к представителям власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ).

Основанием для штрафа послужил пост Дарьи Беляевой в Facebook о суде, в котором она, по мнению МВД, очерняет «честь и достоинство как судьи, так и всего судейского корпуса», пишет Znak.com. По данным издания, протокол об административном правонарушении был составлен сотрудниками полиции во время мониторинга социальных сетей.

Как сообщило издание, во время заседания судья отклонила все ходатайства стороны защиты. По мнению адвоката госпожи Беляевой, суд поздно известил ее о заседании, не дав подготовиться к процессу. Кроме того, отметил адвокат, лингвистическая экспертиза, проведенная сотрудниками полиции, была выполнена с нарушениями, в частности, ее проводило заинтересованное лицо.

По словам адвоката, эпитет, который Дарья Беляева использовала в посте, носит характер бытовой лексики и не направлен на унижение чести и достоинства кого-либо. Однако, по данным издания, суд счел выражение содержащим «неприличную форму и обесцененную лексику» и оскорбляющим представителя власти.

Михаил Мананников