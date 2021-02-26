Закиров возглавил администрацию Вахитовского и Приволжского районов Казани

Бывший глава дирекции парков и скверов Марат Закиров стал руководителем администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Отмечается, что господин Закиров сменил на своем посту Андрея Лобова, который в свою очередь перешел на пост главы городского управления архитектуры и градостроительства вместо Ирины Дябилкиной.

Господин Закиров родился в 1985 году в Казани. В 2008-м он окончил Казанский государственный университет имени Ульянова-Ленина. С декабря 2011-го по июнь 2013-го он был главой МУП «Дирекция праздничных программ» в Казани, а дирекцию он возглавлял с августа 2018-го.

"Ъ-Казань"