На Кубани туристические траты в февральские праздники выросли втрое

Расходы на туризм и развлечения в Краснодарском крае в длинные праздничные выходные увеличились более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 150 млн руб., сообщается в пресс-релизе ВТБ со ссылкой на статистику эквайрингового бизнеса банка.

Большая часть «праздничных» расходов россиян на Кубани пришлась на заведения общепита, в кафе и ресторанах туристы оставили более 105 млн руб., что в три раза больше, чем годом ранее. В 2,7 раза вырос оборот гостиниц региона – до 36 млн руб. По остальным ключевым категориям туристических трат также зафиксирован рост в несколько раз.

Пятая часть всех расходов на отдых в Краснодарском крае приходится на Сочи, включая горнолыжные курорты Красной Поляны. Там жители страны за три праздничных дня потратили вдвое больше, чем годом ранее. Туристические расходы составили 31 млн руб. (рост 111%). Траты на размещение – 19,7 млн руб. (рост в 2,5 раза). Расходы на кафе и рестораны увеличились в 2 раза – до 6,5 млн руб.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в январе 2021 года жители края увеличили свои траты на розничные товары и услуги на 31% по сравнению с тем же месяцем годом ранее (по данным эквайрингового бизнеса ВТБ). Общие траты кубанцев, осуществленные безналичным способом, достигли тогда 3,4 млрд руб.

Андрей Ульченко