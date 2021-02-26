На Кубани возбуждено уголовное дело о незаконных воздушных перевозках

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ по материалам УФСБ России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о покушении на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), сообщило ведомство. По версии следствия, в декабре 2020 года житель Кубани предложил клиенту отвезти его в Ростовскую область на частном самолете ТР-301, не имея при этом допуска на авиаперевозки.

По информации СКР, объявление об оказании услуг по перевозке пассажиров на воздушном судне было размещено в сети интернет. Местный житель, увидев объявление, заказал перелет стоимостью 200 тыс. руб. по маршруту аэродром «Азимут» Краснодарского края — аэродром в поселке Пешково Ростовской области. Мужчина внес аванс и приехал на аэродром. При этом самолет ТР-301 не имел специальных приспособлений для перевозки пассажиров, а у пилота не было допуска к выполнению полетов. При передаче пилоту оставшейся суммы оплаты незаконные действия были пресечены сотрудниками ФСБ.

Анна Перова, Краснодар