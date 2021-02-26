Жалобу жителя Стерлитамака на пытки в отделе полиции проверят в четвертый раз

Стерлитамакский следственный отдел СУ СКР по Башкирии в четвертый раз начал проверку по заявлению местного жителя Владислава Воробьева, который в 2019 году заявил о пытках в полиции. Об этом "Ъ-Уфа" сегодня сообщил юрист регионального Комитета против пыток (КПП) Денис Исхаков.

Владислав Воробьев в декабре 2019 года обратился в Комитет против пыток и заявил, что сотрудники полиции заставляли его признаться в поджоге машин, избивали и угрожали изнасиловать резиновой дубинкой.

По словам Дениса Исхакова, в течение 2019-2020 годов следственный отдел Стерлитамака трижды начинал проверку по жалобе Владислава Воробьева и трижды выносил по ней постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

В ноябре 2020 года юристы КПП обратились к руководителю СКР Башкирии Денису Чернятьеву и попросили забрать дело из стерлитамакского следственного отдела в Уфу, под личный контроль господина Чернятьева, однако просьба юристов не была выполнена.

«Несмотря на отмену незаконных решений и начало новой проверки по жалобе Владислава на пытки, мы не удовлетворены, поскольку отказано в главном — в изъятии материала проверки из следственного отдела по Стерлитамаку и передаче его в республиканское следственное управление»,— говорит Денис Исхаков.

По словам господина Исхакова, такая же ситуация возникла и при расследовании другого дела о пытках Ивана Яковлева. Мужчина сообщил, что в июле 2020 года сотрудники отдела полиции № 10 села Загородного МВД по Стерлитамакскому району пытали его, угрожали изнасиловать шваброй и утопить, если мужчина не признается в краже крупного рогатого скота. В октябре того же года следственный отдел Стерлитамака возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении неустановленных сотрудников, однако, по словам юристов КПП, расследование затягивается. Правозащитники пожаловались на это в СКР Башкирии, там на жалобу сообщили, что «доводы о ненадлежащем расследовании нашли свое подтверждение, виновные должностные лица привлечены к ответственности».

Как рассказал "Ъ-Уфа" Денис Исхаков, по двум этим делам правозащитники намерены жаловаться руководителю СК России Александру Бастрыкину.

Анна Соколова