Академия единоборств РМК стала победителем премии Sport Business Awards

Академия единоборств РМК стала победителем профессиональной премии в области спортивного бизнеса Sport Business Awards в номинации «Площадка года», сообщили в пресс-службе компании. Всего было в данной номинации было представлено восемь объектов по всей России.

«Главные критерии номинации — вместимость до трех тыс. зрителей, комфорт, сервис, тренировочный трафик и уникальность системы развития. Из 24 номинаций именно в этой был самый длинный шорт-лист участников», — отметили в пресс-службе.

В число победителей в других номинациях вошли ВТБ Арена Парк, Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, Матч ТВ, футбольные клубы «Динамо», «Спартак» и «Рубин».

Напомним, Академия единоборств РМК была основана в 2018 году по инициативе главы РМК Игоря Алтушкина. На шести этажах развиваются 11 направлений единоборств, фитнес и кроссфит, а также проводятся турниры по смешанным единоборствам, боксу и кикбоксингу.