ТМК вошла в рейтинг самых экологичных компаний по версии Forbes

Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского заняла 13-е место в рейтинге «30 самых экологичных компаний России» по версии Forbes. Издание разделило метрики для рейтинга на четыре группы: «Снижение вреда», «Экологическая политика», «Использование ресурсов» и «Экспертная оценка». В большинстве параметров издание использовало метод z-оценки, который позволяет определить, насколько какое-либо значение отклоняется от среднего в выборке, равного 50 баллам.

ТМК набрала 50,7 итоговых баллов, пишет издание. По показателям «Снижение вреда» и «Использование ресурсов» компания получила по 62,2 балла, пишет издание. По показателю «экологическая политика — 59,5 балла. Эксперты оценили компанию в 20 баллов. По данным издания, за последние 15 лет ТМК потратила на модернизацию до 20 млрд руб. В частности, компания заменила устаревшие мартеновские печи на электрическое производство, сократив выбросы и потребность в электроэнергии.

Алюминиевая компания «Русал», в которую входит Уральский алюминиевый завод (УАЗ) в Каменске-Уральском, заняла в рейтинге 10-е место. Ее итоговый балл составил 62,7. По данным издания, ключевым источником энергии для заводов компании являются гидроэлектростанции, что помогает производить алюминий с низким «углеродным следом».

Первое место в рейтинге заняла пищевая компания Mars, заработав 60,9 балла, 2-е — Сбербанк (59,3 балла). «Крупнейшие отечественные компании — промышленные гиганты, и, как РЖД, они обречены быть неэкологичными в соответствии с новой зеленой этикой. Мы приняли это как данность — две трети компаний рейтинга занимаются в разной степени неэкологичным производством — и сосредоточились на том, чтобы показать, кто из них тратит больше усилий на компенсацию вреда природе»,— пишет издание.

Напомним, в ноябре прошлого года Forbes включил три уральских холдинга, ТМК, Русскую медную компанию (РМК) и IT-компанию Naumen в рейтинг лучших работодателей России.

Михаил Мананников