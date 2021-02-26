Спрос на земельные участки в Татарстане за год вырос на 30%

В Татарстане спрос на земельные участки за 2020 год вырос на 30, предложение при этом сократилось на 5%. Исследование провели специалисты компании Avito.

В РФ в среднем спрос на земельные участки увеличился на 37% Объем предложения при этом остался на прежнем уровне.

Самый наибольший рост спроса на землю среди регионов России по итогам 2020 года зафиксировали вблизи мегаполисов. Это Ленинградская область, где спрос увеличился более чем вдвое, и Подмосковье (1,8 раз). При этом в данных регионах также вырос и объем предложения: на 15% и 10%, соответственно.

"Ъ-Казань"