«Авито Недвижимость»: спрос на земельные участки в Свердловской области вырос на 36%

В 2020 году спрос на земельные участки в Свердловской области увеличился на 36%, в сравнении с показателями 2019 года, следует из исследования сервиса «Авито Недвижимость». Объем предложения в регионе вырос на 5%.

Средняя стоимость участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Свердловской области снизилась на 6% и составила 26,7 тыс. руб./сот. Стоимость сотки земли участка в садовых некоммерческих товариществах (СНТ) снизилась на 4% и составила 27,2 тыс. руб. В дачных некоммерческих партнерствах (ДНП) средняя стоимость участка составляет 62,3 тыс. руб./сот.

В целом по России спрос на земельные участки в 2020 году превысил аналогичный показатель прошлого года на 37%. Наибольший прирост обеспечили земли категорий СНТ и ДНП, интерес покупателей к которым увеличился на 48%. Востребованность участков ИЖС выросла на 36%.

Средняя стоимость сотки земли ИЖС составила 39,2 руб., а СНТ и ДНП — 28,7 тыс. руб. Земля промышленного назначения была значительно дороже — в среднем 87,2 руб. за сотку, что на 9% больше по сравнению с 2019 годом.

Эксперты «Авито Недвижимость» связывают рост спроса с нестабильной экономической ситуацией в стране и сложной эпидемиологической обстановкой. «В условиях вынужденной самоизоляции многие пересмотрели привычные требования к жилью. Теперь городские условия перестали полностью удовлетворять потребности всех членов семьи, когда они круглосуточно находились дома», — отметили в пресс-службе сервиса.

Другой причиной роста интереса к земельным участкам называют колебания курсов валют, в связи с чем многие россияне начали искать подходящие способы сохранения сбережений. Например, вкладывая их в недвижимость.

«Кроме того, на рынок земли оказала влияние сельская ипотека — запущенная в 2020 году программа, призванная сделать приобретение жилья и участков в сельской местности более доступным. Она позволяет получить по ипотечному кредиту льготную ставку от 0,1% до 3% почти во всех населенных пунктах с населением не более 30 тыс. за исключением городских округов и муниципальных образований Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области», — добавили в «Авито Недвижимость».