«Леруа Мерлен» планирует построить гипермаркет на Уралмаше

Компания Leroy Merlin («Леруа Мерлен») планирует строительство нового гипермаркета в Екатеринбурге в районе Уралмаш. Как рассказал источник “Ъ-Урал”, объект планируют строить в районе перекрестка Машиностроителей — Космонавтов на бывших участках Уралмашзавода.

«На данный момент конкретных договоренностей пока нет, но этот регион для нас интересен и мы рассматриваем развитие в нем», — рассказали “Ъ-Урал” директор по внешним коммуникациям и корпоративному имиджу Leroy Merlin Лола Сатторова, добавив, что планы по строительству на площадке на Уралмаше у компании есть.

В 2019 году на сайте управления госохраны объектов культурного наследия (ОКН) была опубликована экспертиза двух участков в районе улицы Машиностроителей и проспекта Космонавтов, которую заказало ООО «Инвестторгстрой». Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, директором компании являет Константин Погребинский, а также он и Игорь Заводовский являют бенефицарами (собственники «Малышева, 73», ТЦ «Гринвич»).

Площадь исследованной территории, согласно документам, составляла около 4,5 га. Площадь участков составляет 39,2 тыс. кв. м и 5,9 тыс. кв. м. Раньше на этих землях располагалось цветочно-заводское хозяйство, в настоящий момент территория заброшена, от теплиц остались лишь фундаменты. На Уралмашзаводе подтвердили информацию о том, что эти земельные участки больше не в собственности завода.

Официальный представитель «Малышева,73» Илья Клюжин отказался комментировать “Ъ-Урал” планы компании на эти участки, озвучив лишь, что «проект в работе».

Французский DIY-ритейлер Leroy Merlin — международная компания, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Леруа Мерлен — часть Groupe Adeo. Под этим брендом объединились девять марок сектора DIY (Do-It-Yourself) четырех профессиональных категорий: гипермаркеты Leroy Merlin, магазины средней площади, магазины-склады, инновационные концепции. Компания имеет 464 магазина в 12 странах мира.

Напомним, в Екатеринбурге работают два гипермаркета Leroy Merlin — один и них на улице Металлургов, второй в переулке Базовом.

Мария Игнатова, Татьяна Дрогаева