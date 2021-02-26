В Екатеринбурге 57 автобусов оснастят терминалами для оплаты проезда без участия кондукторов

В 57 автобусах Екатеринбурга установят транспортные терминалы с возможностью оплаты проезда без участия кондукторов, сообщила пресс-служба администрации города. Валидаторы установят на автобусах, которые работают на маршрутах 21, 25 и 50, по три шт. на борт.

Планируется, что валидаторы будут применяться в часы пик. Сейчас производится монтаж оборудования, говорится в сообщении. На первом этапе использования будут привлекать кондукторов, чтобы контролировать устройства и помогать пассажирам в оплате проезда.

Валидаторы, произведенные компанией «Микроэлектроника», уже используются в Московской области, Самаре, Севастополе и Нижнем Новгороде. Аналогичные устройства, но без печати чека, используются в метрополитене Екатеринбурга.

Михаил Мананников