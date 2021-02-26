Объем банковских вкладов жителей Пермского края вырос за год на 10%

По данным на начало января 2021 года жители Пермского края хранили в банках 391,5 млрд руб., это на 10% больше показателя января 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Пермского отделения ГУ ЦБ РФ.

Большую часть средств (88% в общем объеме депозитов) жители Прикамья держат в рублях – более 346 млрд, остальное – в иностранной валюте. Объем рублевых вкладов физических лиц по сравнению с 2019 годом вырос на 11%, вкладов в иностранной валюте – на 7%. За год на 16% (почти 10 млрд руб.) увеличился объем средств на депозитах юридических лиц. На начало января 2021 года он составил 73,5 млрд руб.