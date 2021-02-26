Житель Сибая осужден за оправдание терроризма

29-летний житель Сибая Динар Аллаяров осужден на пять лет колонии строгого режима за публичное оправдание терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК РФ). Приговор вынес Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба УФСБ по Башкирии. Господин Аллаяров размещал со своего личного аккаунта во «ВКонтакте» материалы, оправдывающие деятельность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ), сообщает пресс-служба ведомства. Житель Сибая, как отмечают в УФСБ, признал свою вину полностью, в связи с чем дело рассматривалось в особом порядке.

Дарья Кучеренко