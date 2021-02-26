В Свердловской области впервые в России проведут выборы с применением технологии блокчейн

Голосование по выборам депутатов Молодежного парламента Свердловской области пройдет в онлайн-формате с применением технологии блокчейн, сообщил региональный департамент информационной политики. По данным департамента, выборы с применением этой технологии проходят в России впервые.

Голосование продлится три дня — с 26 до 28 февраля. В системе зарегистрированы 40 тыс. избирателей и 3,7 тыс. наблюдателей. По словам начальника информационного управления аппарата избирательной комиссии региона Сергея Сапцына, все части избирательного процесса, включая выдвижение кандидатов и агитацию, прошли онлайн. Необходимое количество голосов для регистрации в качестве кандидата — «до 100 лайков в зависимости от округа» — смогли набрать 94 человека из 270.

По мнению господина Сапцына, технология может быть использована на будущих выборах. «Центральная избирательная комиссия уже заинтересовалась этим опытом, мы будем презентовать его после того, как у нас пройдут выборы. Как и любая инновация, наша технология или элементы этой технологии могут быть использованы в будущем, если Центральная избирательная комиссия Российской Федерации посчитает их важными и значимыми»,— сказал он.

Технология блокчейн подразумевает выстроенную по определенным правилам последовательную цепочку блоков, содержащих информацию. Копии цепочек могут хранится на множестве разных компьютеров. Сейчас технология применяется при совершении финансовых операций и в сфере кибербезопасности.

Молодежный парламент Свердловской области существует с 2011 года при законодательном собрании региона. Срок полномочий членов кабмина составляет два года. Предполагается, что парламент является площадкой, на которой будущие политики знакомятся с законотворчеством, пробуют себя в качестве помощников депутатов и проходят обучение.

Михаил Мананников