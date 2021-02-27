Под Александром Овечкиным зашатались шайбы

Нынешний чемпионат НХЛ пока довольно удачно складывается для самого «российского» клуба лиги — «Вашингтон Кэпиталс» — и так себе складывается для его лидера Александра Овечкина. Персональная статистика не сулит Овечкину в этом сезоне никакого индивидуального приза, в том числе привычного снайперского.

В этом — укороченном — сезоне команды в НХЛ в регулярном чемпионате играют в рамках дивизионов, и поэтому особенного разнообразия в противостояниях нет. Вот в очередной день «регулярки», притом что с ее старта прошло всего полтора месяца, «Вашингтон Кэпиталс» и «Питсбург Пингвинс» встретились уже в шестой раз.

России это противостояние всегда интересно благодаря тому, что речь о клубах, в которых выступают главные фронтмены отечественного хоккея текущего века — Александр Овечкин и Евгений Малкин. А «Вашингтон» — вообще чуть ли не самая «российская» команда лиги: за него помимо Овечкина играют еще Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов (Самсонова, правда, сейчас подвинул с позиции основного вашингтонского вратаря Витек Ванечек). Так вот, в этом матче «Вашингтон» взял верх со счетом 5:2, хотя в целом ему с «Питсбургом» этой зимой как-то некомфортно: тот одержал уже четыре победы над «Кэпиталс».

Впрочем, турнирное положение неплохое у обоих клубов. «Вашингтон» — второй в дивизионе вслед за «Бостон Брюинс». «Питсбург» чуть-чуть — на три очка при матче в запасе — отстает. Дивизион, правда, плотный, и расслабляться тут нельзя. «Пингвинс», например, со своими недурными показателями формально не входит в «зону play-off», а вашингтонцы, по традиции высоко котировавшиеся перед началом «регулярки», допустив пару-тройку осечек, могут оказаться из нее выкинутыми.

Популярность Александра Овечкина заставляет следить за ним особенно пристально. И после этой встречи многие североамериканские ресурсы, конечно, обратили внимание на единственное его результативное действие — передачу, которая помогла отличиться Тому Уилсону. Она была для Овечкина 582-й в карьере в регулярных первенствах, и он вошел в сотню лучших ассистентов в истории НХЛ. Покорена бог знает какая уже статистическая веха в карьере выдающегося форварда, для которого сезон выдающимся между тем на данный момент не выходит — ну, хотя бы если брать ту же статистику, всегда неплохо рассказывавшую о достоинствах Александра Овечкина.

Еще в январе в трендах у аналитиков, освещающих НХЛ, было рисовать всякие графики, иллюстрирующие его феноменальные достижения в деле, разумеется, не помощи партнерам, а собственноручного забрасывания шайб в чужие ворота. Овечкин уже седьмой в снайперском топе всех времен (в его активе 712 голов), а кривые на графиках стремились, отталкиваясь от его свершений — и давних, и свежих, в космос. Туда, где располагается несравненный Уэйн Гретцки, чей рекорд — 894 гола — еще недавно казался абсолютно недосягаемым. Но Овечкин как-то слишком уж прозрачно намекнул, что готов на него замахнуться. Нужно только сохранять стабильность.

Но факт: первые полтора месяца сезона тех, кто был убежден, что рано или поздно Александр Овечкин «сожрет» Гретцки, должны были разочаровать. Из-за нарушения антикоронавирусных правил Овечкин пропустил четыре матча и так «секвестированного» чемпионата, а в сыгранных был отнюдь не настолько продуктивен, как до пандемии. У него в активе 16 очков после 15 игр и лишь полдюжины из них — это голы. По меркам Овечкина — жутко мало. В предыдущем первенстве, принесшем ему девятый снайперский приз, скажем, было 48 голов в 68 матчах.

Александр Овечкин даже не первый снайпер своей команды: больше шайб у Никласа Бэкстрема и Тома Уилсона — девять и семь. А если говорить о лиге в целом, то уже сейчас шансы Овечкина на десятый Maurice Richard Trophy следует признать минимальными. Остон Мэтьюз из «Торонто Мейпл Лифс», которому, кажется, безумно повезло с тем, что НХЛ перекроила под коронавирусные реалии состав дивизионов (канадский, где очутился «Торонто», отличается податливой обороной и вратарями), успел оторваться на колоссальную дистанцию, забив 18 голов.

Алексей Доспехов