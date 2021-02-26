Кредитование под 3% предоставят почти 5 тысячам субъектов МСП в Удмуртии

Более 4,7 тыс. субъектов МСП Удмуртии, которые больше всего пострадали от распространения коронавируса, смогут воспользоваться льготной программой кредитования под 3%. Средства предназначены для поддержки и восстановления бизнеса, написал глава региона Александр Бречалов на своей странице во «ВКонтакте».

«Максимальная сумма кредита будет определяться исходя из МРОТ — 12,79 тыс. руб. на каждого работника в расчете на 12 месяцев. Доступ к программе получат микро- и малые предприятия по основному или дополнительному кодам ОКВЭД, средние и крупные предприятия только по основному. Срок кредита составит один год, конечная ставка для бизнеса 3%, при этом государство, со своей стороны, дотирует банкам 6%. В первые шесть месяцев для заемщика не предусмотрено никаких выплат по основному долгу и процентам. В течение последующих шести месяцев кредит необходимо гасить равными долями ежемесячно, плюс выплачивать процент»— подчеркнул господин Бречалов.