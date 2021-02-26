Пылевую бурю в Ростовской области осенью 2020 года могла вызвать бессистемная распашка земли

Одной из причин возникновения пылевой бури осенью 2020 года в Ростовской области стала интенсивная распашка земель, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

Как сказано в сообщении, бессистемная распашка является следствием отсутствия законодательного регулирования. «Вопросы распашки пастбищ и сенокосов законодательно не урегулированы, а проблема эта стоит очень остро. Она серьезно тормозит развитие животноводства на Дону, поскольку у владельцев личных подсобных хозяйств и фермеров скоро появятся большие трудности с кормом для животных. Выезжая в свой округ для встреч с избирателями, я нередко вижу печальную картину — пастбища, сенокосы и балки перепаханы, причем бессистемно, на них из года в год засевается пшеница и подсолнечник. То есть селяне почему-то не особо заботятся о севообороте»,— сказал депутат Вячеслав Василенко, его слова приводятся в сообщении.

В сообщении отмечается, что в федеральном законодательстве нет понятий «пастбище», «сенокос», «трансформация угодий», а также порядок перевода одного вида в другой не установлен. «Законодательное Собрание планирует направить обращение в Правительство Российской Федерации с просьбой рассмотреть возможность внесения в действующее федеральное законодательство изменений»,— отметил господин Василенко.

Наталья Шинкарева