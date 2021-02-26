«Уральские авиалинии» планируют запустить рейс из Екатеринбурга в Таджикистан

Авиакомпания «Уральские авиалинии» планирует запустить рейс из Екатеринбурга в Тюбе (Таджикистан). Вопрос о допуске перевозчика к выполнению рейса по данному направлению сегодня, 26 февраля, рассмотрит Минтранс РФ, сообщили в пресс-службе Росавиации. «Уральские авиалинии» планируют выполнять перелеты три раза в неделю.

Кроме того, выполнять рейсы из Екатеринбурга в Таджикистан планирует авиакомпания «Алроса». Раз в неделю компания рассчитывает осуществлять рейсы в Худжанд. Авиакомпания Utair намерена два раза в неделю летать из Тюмени и Сургута в Душанбе.

Также Минтранс РФ рассмотрит вопрос о допуске авиакомпании «Россия» к выполнению рейса из Екатеринбурга в Шарджу.