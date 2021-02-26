В Татарстане средний размер ипотеки вырос на 1,8%

Средний размер выданных ипотечных кредитов в Татарстане на 1 февраля 2021 года составил 2,2 млн руб., что на 1,8% больше, чем годом ранее. Исследование провели специалисты Национального бюро кредитных историй.

Татарстан занял 19-е место среди российских регионов с самым большим средним размером ипотеки. Лидером там традиционно стала Москва, где в среднем сумма ипотечного кредита в январе составила 5,7 млн руб. Второе место заняло Подмосковье с 4,4 млн руб. В тройку лидеров также вошел Санкт-Петербург (3,6 млн руб.).

В России средний размер выданных ипотек в январе 2021 года составил 2,8 млн руб., что на 12,7% больше, чем за тот же период прошлого года.

"Ъ-Казань"