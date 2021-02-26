В Ставропольском крае сотрудников НГГТИ заподозрили во взяточничестве

В Невинномысске возбуждено уголовное дело в отношении декана факультета заочной формы обучения, доцента кафедры педагогики и психологии гуманитарного факультета и двух доцентов профессионального обучения Невинномысского государственного гуманитарно-технического института. Правоохранители подозревают их в получении взятки (ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю. По данным источника “Ъ-Юг” фигурантами дела являются Наталья Демченко, Ольга Колодницкая, Татьяна Надеева и Марина Богданова.

По данным ведомства, с мая по июнь 2020 года подозреваемые получили взятки от двух студентов в сумме 66 тыс. руб. за успешную защиту дипломных работ, во время которой не учитывался бы уровень подготовки и знаний.

Наталья Шинкарева