В Красноярске задержан адвокат по подозрению в мошенничестве

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении адвоката свердловской коллегии адвокатов Красноярска, его подозревают в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии следователей, адвокат в 2018 году заключил договор на оказание юридических услуг несовершеннолетнему, который находился под стражей по обвинению в совершении нескольких особо тяжких преступлений. «Родители попросили адвоката посодействовать в изменении сыну меры пресечения на иную, не связанную с лишением свободы, и назначении судом мягкого приговора»,— сообщает следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Адвокат сообщил, что может помочь решить этот вопрос через своих знакомых в правоохранительных и судебных органах, которым нужно будет передать 1 млн руб.



Родители подростка собрали нужную сумму, в том числе взяв деньги в долг. Адвокат, получив деньги, распорядился ими по своему усмотрению, действий по передаче взятки он не предпринимал, говорится в сообщении СКР.

Подросток был признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях, ему назначено наказание в виде пяти лет в колонии общего режима. Родители безуспешно пытались вернуть выданные адвокату деньги, после чего обратились в УФСБ. Подозреваемый в настоящее время задержан.

Оксана Павлова