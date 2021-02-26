В Тюменской области открыли тепличный комбинат «ТюменьАгро» стоимостью 5,1 млрд рублей

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор открыли в деревне Нариманова Тюменского района новый тепличный комбинат «ТюменьАгро», мощности которого введены в рамках третьей очереди инвестпроекта ООО «УК "РОСТ"».

Строительство тепличного комбината было запущено в 2018 году. В проект вложено 5,1 млрд руб., создано 312 новых рабочих мест. Как сообщили в региональном оперативном штабе, в тепличном комплексе общей площадью 17 га планируется производить 31,3 тыс. тонн овощей. Главной особенностью комбината является использование технологии электродосвечивания,которая позволяет получать в два раза больше урожая.

Открытие комбината «ТюменьАгро» состоялось в рамках трехдневной поездки господина Якушева в Тюменскую область. Ранее полпред посетил Ялуторовский и Упоровский районы, Голышманский городской округ и Тобольск, где ознакомился с ходом реализации инвестиционных проектов, посетил объекты АПК и промышленности, а также транспортной, социальной и жилищно-коммунальной инфраструктур.

Сегодня Владимир Якушев планирует посетить производственный комплекс АО «Трнаснефть-Сибирь», центр гимнастики и презентацию комплекса развития туризма в Тюменской области на базе создания термальных курортов, уточнили в региональном оперштабе.