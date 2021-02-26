Минтранспорта Башкирии проверит использование терминалов безналичной оплаты в автобусах

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии анонсировало совместные с УФНС, ГИБДД и Ространснадзором рейды по автобусам. Правительство и надзорные органы намерены проверить, используют ли перевозчики терминалы безналичной оплаты. Поводом для проверок, как сообщает минтранспорта, стали многочисленные жалобы пассажиров, которым водители отказывали в безналичной оплате проезда.

За неиспользование контрольно-кассовой техники на перевозчиков будут составлять административные протоколы по ст. 14.5 КоАП РФ (неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники), отмечают в минтранспорта. Штраф по этой статье для юридических лиц составляет от 3/4 до полного размера суммы расчета, проведенного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 30 тыс. руб. Расходы местных бюджетов на 1 февраля составили 3,24 млрд руб., что в 1,5 раза ниже соответствующего периода 2020 года.

Дарья Кучеренко