Автопарк России вырос до 60 млн автомобилей

На 1 января 2021 года в России зарегистрировано 60 млн автомобилей, сообщает «Автостат».

На легковые автомобили приходится 76% (45 млн шт.) от всего парка, легкая коммерческая техника (LCV) занимает 7,1% (4,19 млн шт.), а на грузовики приходится 6,4% парка (3,77 млн шт.). Прицепы и полуприцепы насчитывают 3,44 млн шт. (доля – 5,8%). Оставшуюся часть парка приходится на мотоциклы (4%; 2,36 млн шт.) и автобусы (0,7%; 0,41 млн шт.).

Напомним, по состоянию на начало 2020 года в России числилось 53 млн транспортных средств.