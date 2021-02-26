В Саратове осуждены ударившие задержанного экс-полицейские

В Саратове вынесен приговор двоим бывшим полицейским, которые обвинялись в превышении должностных полномочий и получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Установлено, что 8 декабря 2019 года 51-летний мужчина и его 22-летний сын, которые находились в служебной командировке в Саратове, вышли из заведения общественного питания на Набережной Космонавтов и встретили наряд сотрудников ППС. В связи с тем, что у командировочных имелись признаки опьянения, им было предложено проследовать в стационарный пункт полиции. Молодой мужчина высказал недовольство относительно задержания. В ответ на это один из сотрудников нанес ему удар кулаком в область груди, а второй - в голову. Задержанные пояснили, что находятся в командировке и им необходимо уехать домой. Один из полицейских потребовал за не привлечение их к административной ответственности 4 тыс. руб. Мужчины согласились на выдвинутые условия.

Уголовное дело возбуждено по материалу из ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Саратовской области.

Своей вины полицейские не признали. Одному из подсудимых было назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, второму - в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет.

Оба были уволены из органов.

Марина Ковалева