В январе стоимость литра бензина в Пермском крае стала самой высокой в ПФО

Пермский край стал в январе 2021 года лидером в Приволжском федеральном округе (ПФО) по средней потребительской цене на автомобильный бензин. По данным Росстата, цена литра бензина в Прикамье в январе этого года составила 47,2 руб. На втором месте по дороговизне бензина находится Нижегородская область — 46,6 руб. за 1 литр. Третье место заняла Кировская область, там стоимость литра бензина составила 46,5 руб.

Средняя цена литра бензина в России в январе 2021 года достигла 46,4 руб., в ПФО — 45,5 руб. Самый дорогой бензин — в Дальневосточном федеральном округе, средняя потребительская цена одного литра там составляет 48,9 руб.

С начала января 2021 года рост цен на бензин отмечен в 65 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего бензин подорожал в Перми, Нижнем Новгороде и Омске — на 1,1%.