Ущерб от пожара в заповеднике «Утриш» оценили в 1 млрд рублей

Ущерб от пожара в заповеднике «Утриш» в Краснодарском крае составил 980 млн руб. Утрачены 4,8 тыс. деревьев, в том числе краснокнижные породы, сообщил исполняющий обязанности директора заповедника Олег Козырев. Крупный природный пожар произошел в конце августа 2020 года.

«Ущерб, причиненный заповеднику, составляет 980 млн руб. Росприроднадзор вместе с нашими сотрудниками установили, что 4,8 тыс. деревьев утрачены безвозвратно, среди них три породы, внесенные в Красную книгу,— это можжевельник высокий, фисташка туполистная и сосна пицундская»,— сказал господин Козырев ТАСС.

Во время пожара также пострадала территория краевого заказника «Большой Утриш». По данным Олега Козырева, ущерб, причиненный заказнику, оценен в 120 млн руб. Он уточнил, что до окончания следственных действий по факту пожара решения о компенсации приниматься не будут.

По словам директора, восстановление на территории заповедника пройдет в несколько этапов. В текущем году научные сотрудники изучат последствия и выяснят, какие деревья подлежат восстановлению, с 2022–2023 годов начнется мониторинг восстановления, полная картина будет ясна к 2024 году. Господин Козырев считает, что восстановление должно проходить естественным путем. «Но, если научное сообщество решит, что для воссоздания необходимо заниматься озеленением и высадкой деревьев, включая краснокнижные, взамен утраченным, конечно, мы прислушаемся. Самостоятельно такое решение мы принимать не будем»,— сказал он.

При пожаре пострадало 126 га леса на берегу Черного моря. Пожар тушили трое суток. СКР возбудил уголовное дело о халатности в отношении директора заповедника Олега Кондратьева. По версии следствия, он не обеспечил безопасный режим посещения особо охраняемой территории. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил Минприроды РФ закрыть доступ в заповедник, ликвидировав стихийные стоянки туристов.

Подробнее о последствиях пожара — в материале “Ъ” «Лесной пожар проверят на халатность».