«Звезда» крупно уступила ижевскому «Зениту»

В матче 4-го тура предсезонного турнира «Пермь Великая-2021» футбольный клуб «Звезда» неожиданно проиграл «Зениту-Ижевск» 0-3. Все голы пермская команда пропустив после удачных подач соперника с угловых во втором тайме.

26 февраля, в заключительном матче турнира «Звезда» сыграет с пермским «Амкаром», который в этом туре так же довольно неожиданно обыграл Спартак» (Туймазы) 2-1. Голы в составе красно-чёрных забили Владимир Васильев и Арсений Ермаков. Перед последним туром «Звезда» по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 9 очков, столько же, сколько «Металлург» из города Аша. «Амкар» пока на 5 месте среди шести команд.