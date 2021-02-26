Инфляцию вовлекают в суд да дело

Минюст спустя месяц после постановления Конституционного суда (КС), предписывающего конкретизировать регулирование индексаций присужденных судами общей юрисдикции денежных сумм, разработал проект изменений в Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) во исполнение этого решения. Ведомство предлагает сделать временный порядок, предусмотренный постановлением КС, постоянным — использовать для осуществления такой индексации уровень инфляции, рассчитываемый Росстатом.

Минюст разработал законопроект, уточняющий порядок индексации присужденных в ходе гражданского процесса сумм,— проект изменений в ст. 208 ГПК вчера опубликован ведомством на портале regulation.gov.ru. Чуть больше месяца назад, 12 января, КС вынес постановление о признании этой статьи не соответствующей Конституции (уже во второй раз — до этого в 2018 году, после чего норма уже правилась) — при отсутствии механизма индексации в системе действующего правового регулирования она не содержит «определенных и недвусмысленных критериев» для его реализации.

Поясним, ст. 208 ГПК предусматривает лишь общую фразу: «По заявлению взыскателя или должника суд, рассмотревший дело, может произвести индексацию взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда в случаях и в размерах, которые предусмотрены федеральным законом или договором». Такая индексация направлена «на поддержание покупательной способности» присужденной судом общей юрисдикции суммы, она применяется при обесценивании этих средств на день фактического исполнения решения суда. Это не мера гражданской ответственности, и ее применение не зависит от вины лица, обязанного ее выплатить, в задержке. Впрочем, действующая редакция позволяла судам отказывать в индексации — в связи с тем, что закон, к которому отсылает ст. 208 ГПК, не принят, а участники спора не заключили договор, предусматривающий индексацию.

КС в своем постановлении предписал внести изменения, позволяющие судам индексировать выплаты и реально восстанавливать право на правильное и своевременное исполнение должником решения суда. До внесения таких изменений судам следует индексировать присужденные суммы на уровень инфляции, рассчитываемый Росстатом, если иное не предусмотрено договором. Этого же подхода Минюст предлагает придерживаться на постоянной основе — законопроект ведомства также предусматривает инфляцию, рассчитанную Росстатом, в качестве критерия для индексации.

Отдельно Минюст подчеркивает, что в АПК аналогичные поправки не вносятся: арбитражные дела отличаются от гражданских, рассматриваемых судами общей юрисдикции, как характером споров, так и составом участников разбирательства. Так, в арбитражном процессе важен принцип свободы договора, а стороны должны принимать меры по снижению рисков, например предусматривая условия индексации судебных выплат при заключении договоров.

Как отмечает партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Сергей Сорокин, предложенные изменения нацелены на создание возможности реализации ст. 208 ГПК: в целом «то, что это делается, хорошо». «Однако ощутимо подталкивать должников к исполнению судебных решений это вряд ли будет — речь идет, скорее всего, о небольших суммах»,— говорит он.

Евгения Крючкова