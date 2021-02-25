ФАТФ оставил Пакистан в сером списке финансирующих терроризм стран

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приняла решение оставить Пакистан в сером списке государств, где выявлены нарушения в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает Reuters со ссылкой на президента ФАТФ Маркуса Плейера.

Господин Плейер заявил, что Исламабад добился «значительного прогресса» в этом вопросе, но в механизмах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма по-прежнему остались «серьезные недостатки». Он добавил, что Пакистану необходимо продолжить работу над остающимися положениями, чтобы скорректировать механизмы финансового мониторинга. В ответ в Пакистане заявили, что привержены реализации рекомендаций ФАТФ.

В июне 2018 года с подачи Вашингтона против Исламабада были введены санкции ФАТФ, созданной государствами G7 для противодействия теневой экономике и финансированию терроризма. Пакистан должен был выполнить условия ФАТФ к концу 2019 года, но этот срок был продлен из-за пандемии. Пребывание в сером списке осложняет получение страной финансовой помощи от Международного валютного фонда, Всемирного банка, Азиатского банка развития и Европейского союза.