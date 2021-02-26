На «Ангстрем-Т» повесили ценник

Банкротящийся завод «Ангстрем-Т», ранее принадлежавший экс-министру связи РФ Леониду Рейману, оценили в 8,5 млрд руб. Это почти в пять раз меньше балансовой стоимости и на порядок ниже суммы претензий основного кредитора — ВЭБ.РФ. И господин Рейман, входящий в состав кредиторов завода, и профильные эксперты считают оценку сильно заниженной, но не видят претендентов, альтернативных самому ВЭБ.РФ. Там уточняют, что хотели бы приобрести в пользу государства только оборудование завода.

Имущество зеленоградского завода микроэлектроники «Ангстрем-Т» в рамках банкротства оценили в 8,5 млрд руб. при балансовой стоимости в 38,2 млрд руб., обнаружил “Ъ” в данных ЕФРСБ, опубликованных 24 февраля.

Из материалов следует, что оценку в декабре 2020 года проводило АО «НЭО Центр» по заказу самого предприятия. В нее, в частности, включена стоимость четырех зданий, двух земельных участков и более 1,2 тыс. единиц оборудования. Наиболее ценным оказалось именно оборудование, рыночная стоимость которого составила 5,7 млрд руб. По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, дебиторская задолженность «Ангстрем-Т» в рамках оценки не учитывалась.

«Ангстрем-Т» был основан в 2005 году для производства микросхем по технологии 90–130 нм с перспективой перехода на уровень 65 нм. Основным бенефициаром компании до конца 2018 года был экс-министр связи РФ Леонид Рейман, после этого завод за долги отошел ВЭБ.РФ. Сразу после получения контроля над «Ангстрем-Т» госкорпорация начала процедуру банкротства. По итогам наблюдения требования кредиторов компании, включенных в реестр, составили 103 млрд руб., из них 97 млрд руб. приходится на ВЭБ, рассказывали “Ъ” в самой госкорпорации.

Банкротство стало следствием невыполненных обязательств «Ангстрем-Т» перед ВЭБ.РФ по кредитной линии на €815 млн. В январе 2020 года Арбитражный суд Москвы также подтвердил решение о включении в реестр кредиторов требований на 424 млн руб. от самого господина Реймана. Комитет кредиторов АО «Ангстрем-Т» 24 января утвердил положение о продаже всего имущества предприятия, пояснили “Ъ” в пресс-службе ВЭБ.РФ. Оно будет реализовано единым лотом на публичных торгах, уточнили там. «В ходе конкурсного производства госкорпорация планирует получить оборудование "Ангстрем-Т" и передать его государству для развития отрасли микроэлектроники»,— добавили в ВЭБ.РФ.

В июле прошлого года в рамках процедуры банкротства два здания «Ангстрем-Т» почти за 355 млн руб. уже приобрела «дочка» ВЭБ.РФ — ООО «НМ-Тех» (см. “Ъ” от 30 июля 2020 года). Позднее компания объявила тендер на демонтаж зданий. Соответствующий контракт стоимостью 40 млн руб. 18 февраля был заключен с АО «Стройгазмонтаж» Геннадия Тимченко, обнаружил “Ъ” на портале госзакупок. Снос зданий «Ангстрем-Т» предусмотрен в рамках проекта по реконструкции площадки «Технополис Москва», который был утвержден мэром Москвы Сергеем Собяниным в июле 2020 года.

«При оценке и реализации конкурсной массы управляющий банкрота формирует имущество в лоты по принципу того, что одни активы нельзя продать по отдельности от других,— поясняет старший юрист адвокатского бюро "Юг" Сергей Радченко.— Например, здание завода нельзя продать без участка под ним или, например, определенного производственного оборудования».

«Смысла в банкротстве не было, и его цели неясны»,— заявил “Ъ” Леонид Рейман. Оценку завода в 8,5 млрд руб. он считает заниженной. Господин Рейман полагает, что необходимо скорейшее возобновление работы завода.

По словам исполнительного директора Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Ивана Покровского, «НМ-Тех» уже возобновил работы по сертификации технологических процессов завода. Последняя подтвержденная технология для производства микропроцессоров на «Ангстрем-Т» составляла 250 нм, но текущее оборудование, по словам господина Покровского, имеет потенциал от 130 нм до 90 нм.

В то же время, полагает эксперт, вероятность того, что на актив будет претендовать кто-то кроме ВЭБ.РФ, невысока, несмотря на невысокую оценку: «Вложения в инженерную инфраструктуру, оборудование и чистые помещения на порядок превышают 8,5 млрд руб.». Не исключено, что в данной ситуации решение о покупке актива будет приниматься по политическим мотивам, допускает эксперт. Очевидно, что сейчас ни у кого, кроме самого ВЭБ.РФ, нет денег, чтобы инвестировать в завод, работа которого фактически остановлена, добавляет собеседник “Ъ” на рынке микроэлектроники.

Дмитрий Шестоперов, Юлия Тишина, Никита Королев