«Империя» заплатила миллиарды за Миллионную

Холдинг «Империя» (управляет сетью бизнес-центров «Сенатор») пополнил свой портфель за счет двух зданий на Миллионной улице. Объекты общей площадью 26,1 тыс. кв. м для перепрофилирования под бизнес-центр могли обойтись компании в сумму до 3,7 млрд рублей. Аналитики высоко оценивают локацию, но называют проект непростым из-за охранных обязательств и сложностей с парковкой.

О том, что холдинг «Империя» купил здания на Миллионной улице, 5 и 6, сообщил “Ъ” источник на рынке коммерческой недвижимости. Управляющий директор сети бизнес-центров «Сенатор» Дмитрий Золин подтвердил “Ъ” эту информацию. В течение двух лет объекты планируется реконструировать под деловую функцию, при этом все исторические элементы будет сохранены, уточнил он. Стоимость сделки и другие подробности господин Золин не раскрыл. Площадь зданий составляет 11,7 и 14,4 тыс. кв. м соответственно.

Здания на Миллионной, 5 и 6, принадлежали Северо-Западному государственному заочному техническому университету (в 2011 году вошел в состав Горного университета), а в 2015 году перешли к ООО «Виктория», сообщала газета «Ведомости». Собственником этой компании издание называло акционера «Фосагро» Игоря Антошина. Согласно данным kartoteka.ru, он до сих пор остается владельцем этой компании. В ООО «Виктория» отказались от комментариев.

«Империя» — крупнейший владелец офисной недвижимости на рынке Петербурга. В управлении холдинга находится 41 здание в центре города, на Петроградской стороне и Васильевском острове, общей площадью 365 тыс. кв. м. Forbes оценивал доходы «Империи» в $70 млн. Собственником холдинга является Андрей Фоменко.

По оценке директора департамента инвестиций Colliers International Анны Cигаловой, сумма сделки могла быть определена исходя из оценки 100 тыс. рублей за квадратный метр. Таким образом, за объекты «Сенатор» мог заплатить 2,6 млрд рублей. Партнер East Real Сергей Федоров говорит о сумме около 3,7 млрд рублей.

Генеральный директор Knight Frank St. Petersburg Николай Пашков рассказал, что здания были выставлены на продажу еще в 2016 году. Это непрофильные активы для прежнего собственника, указывает он. Здания были законсервированы и находятся в неплохом состоянии, что снижает инвестиции в их реконструкцию по сравнению с покупкой аварийных объектов, поясняет господин Пашков. В 2018 году собственники пытались продать объекты на площадке Российского аукционного дома, но покупателей не нашлось (см. “Ъ” от 26.09.2018). Инвестиции в редевелопмент могут составить не менее 50 тыс. рублей за «квадрат» (1,3 млрд рублей), полагает госпожа Сигалова. По мнению господина Федорова, речь будет идти примерно о 1,5 млрд рублей.

Дом на Миллионной, 5, имеет статус объекта культурного значения федерального значение. Здание было построено в 1780–1788 годы для размещения комнат штата придворных Малого дворца. Его фасады выходят на Марсово поле, Суворовскую площадь и Дворцовую набережную. Дом на Миллионной, 6, является памятником регионального значения. Он был построен во второй половине XVIII века. В начале 1920-х годов здание занимало консульство Бухарской Народной Республики, а затем здесь были обустроены коммунальные квартиры.

Такой премиальной локации, как Миллионная, у «Сенатора» еще не было, отмечает господин Федоров. Ставки аренды в зданиях могут превысить 3 тыс. рублей, учитывая премию за местоположение, комментирует он. Это непростой проект из-за охранных обязательств и сложностей с организацией парковки, добавляет аналитик.

Константин Куркин