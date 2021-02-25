На развитие железнодорожной инфраструктуры Туапсинского района выделят 2,5 млрд рублей

В октябре 2021 года начнется капитальный ремонт путей в двух железнодорожных тоннелях в Туапсинском районе Краснодарского края – Малом и Среднем петлевом. Также запланированы работы по переустройству контактной сети на участке железной дороги на перегоне между станциями Чинары и Чилипси в Туапсинском районе и техническое перевооружение соответствующих тяговых подстанций, сообщает пресс-служба СКЖД.

Ввод в эксплуатацию Малого и Среднего петлевого тоннеля завершит процесс модернизации сооружений, построенных на Северо-Кавказской железной дороге в начале прошлого века. Финансирование развития железнодорожной инфраструктуры Туапсинского региона Северо-Кавказской железной дороги в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» в этом году составит 2,5 млрд рублей.

Также продолжатся начатые в прошлом году работы по укреплению земляного полотна горных склонов и берегов на участке Туапсе – Адлер. В общей сложности до 2024 года на побережье укрепят порядка 40 таких участков в рамках «Дорожной карты ремонта и реконструкции объектов инфраструктуры на участке Туапсе – Адлер».

Ольга Логинова