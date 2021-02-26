«Форум-групп» пришел к логистическому выводу

Екатеринбургский девелопер «Форум-групп» смог согласовать с Росавтодором техусловия строительства подъездов к селу Фролы в Пермском районе с федеральной и региональной трасс. Ранее отсутствие необходимой дорожной инфраструктуры мешало застройщику реализовать проект по возведению в поселении торгового центра. Позже компания хотела построить вместо ТЦ ритейл-парк, однако и эти планы не осуществила. Сейчас в «Форум-групп» решили вернуться к проекту, но изменить концепцию будущего объекта: вместо торговых площадей во Фролах может появиться логистический комплекс. По мнению участников рынка, такой объект сегодня будет востребован, так как в регионе не хватает логистической инфраструктуры. При этом эксперты не берутся спрогнозировать период его окупаемости, отмечая, что склады приносят не самый высокий доход.



Компания-застройщик ЗАО «Форум-групп» (Екатеринбург) и администрация Пермского муниципального района подписали дополнительное соглашение о привлечении внебюджетных инвестиций для строительства транспортной развязки в с. Фролы. Соглашение заключено в рамках инвестпроекта по транспортному и энергообеспечению территории ритейл-парка, который должен разместиться на территории поселения.

Как пояснили в пресс-службе районной администрации, компания «Форум-групп» смогла получить технические условия на присоединение к федеральной трассе Пермь–Екатеринбург и Восточному обходу Перми. В настоящий момент идет подготовка проектно-сметной документации. Стоимость разработки проекта составляет около 200 млн руб. Планируется, что выезды из Фролов на трассы будут построены до 2023 года. Закольцевать дороги предполагается в районе ул. 5-я Ферма. Строительные работы будут выполнены за счет средств инвестора.

Что касается будущего объекта «Форум-групп», то, по последней озвученной ритейлером информации, рассматривается вариант строительства логистического комплекса, а не торговых площадей. «Что, с нашей точки зрения, нисколько не умаляет ценность проекта — здесь точно так же будут созданы рабочие места, будут налоговые отчисления и так далее»,— отметил и.о. главы Пермского района Владимир Ваганов.

Напомним, в 2013 году «Форум-групп» выиграл на федеральных торгах участок во Фролах площадью 13 га под строительство торговых объектов. Стоимость площадки составляла 80,22 млн руб. Компания собиралась построить ТРЦ «Радуга-парк Пермь» общей площадью более 100 тыс. кв. м, с заявленной стоимостью в 6 млрд руб. В ТРЦ должны были разместить фэшн-галерею, гипермаркет продуктов и товаров для дома, кинотеатр и большую развлекательную инфраструктуру. Однако в 2018 году «Форум-групп» отказался от строительства ТРЦ. Девелопер уведомил местные власти, что ему не удалось договориться с Росавтодором о техусловиях подъезда к федеральной трассе. Тогда компания заявила о намерении построить торговый центр формата «аутлет» площадью в десять раз меньше.

Получить комментарий «Форум-групп» вчера не удалось.

Директор ООО «Управление недвижимости „ЭКС“» Елена Жданова затрудняется ответить, какой объект было бы удачнее разместить во Фролах — ТЦ или логистический комплекс. «Был бы там востребован торговый комплекс, зависит от того, что это был бы за ТЦ, от его арендаторов и общей концепции. Про логистические комплексы могу сказать, что они сегодня нужны. На рынке дефицит качественных площадей такого назначения»,— говорит госпожа Жданова. Насколько окупаемым будет объект и сколько времени на это понадобится, спрогнозировать пока нельзя, считает руководитель ООО «Управление недвижимости „ЭКС“». «Но нужно учитывать, что склады — одни из самых низких с точки зрения доходности площадей»,— отмечает Елена Жданова.

По мнению директора УК «Столица» Константина Копытова, построить на территории поселения логистический комплекс лучше, чем возводить там торговый центр, в которых в регионе сегодня нет недостатка. «Пандемия существенно изменила потребление и товарные отношения. Выросла потребность в доставке, однако логистика в Прикамье оказалась к этому не готова, в настоящий момент она развита довольно плохо. У крупных торговых сетей, например у „Магнита“ есть свои распределительные центры, но ведь на рынок заходят и другие игроки, которые тоже нуждаются в логистической инфраструктуре. Думаю, если объект во Фролах как следует оборудовать, разделить на температурные зоны, то он может быть востребован»,— полагает господин Копытов.

Отметим, сейчас в Перми строится два крупных торговых центра. На месте бывшего ипподрома (ш. Космонавтов, 162б) столичный девелопер MallTech возводит ТРЦ «Планета» общей площадью 150 тыс. кв. м. Планируется, что молл откроется в середине апреля. В центре города группа компаний «Проспект» из Екатеринбурга строит МФЦ «Эспланада» из трех очередей (164,8 тыс. кв. м). Ввод первой очереди объекта в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2021 года. Вторую и третью очереди предполагается запустить в 2022 году.

Екатерина Артемова