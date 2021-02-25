В Выборгском районе Петербурга появится три новые улицы

Три новых улицы, одна из которых будет пешеходной, построят в Выборгском районе Санкт-Петербурга для обеспечения подъезда к детскому саду и будущей школе. Сейчас проект находится на стадии общественных слушаний.

Об этом сообщило «Агентство Бизнес Новостей». Первая улица длиной 133 метра соединит парк Сосновка с Северный проспект, еще одна будет пролегать между улицами Есенина и Лиственной. Улицу Жака Дюкло продлят на 221 метр от Лиственной до новой пешеходной, которая обогнет парк. Вдоль всех улиц проложат канализацию и установят освещение.

Общественные слушания по проекту продлятся до 30 марта.

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